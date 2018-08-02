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Başkan : Her zaman halkın içindeyim

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Başkan Mahmut Çelikcan: Her zaman halkın içindeyim

'da merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı , göreve geldiği günden beri yüreğirlilerin sevincine ve üzüntüsüne ortak olduğunu söyledi. Yüreğir ilçesinin hizmet alımında altın günler yaşadığını belirten Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımızın yanında olmak ve onlara hizmet etmek mutluluk veriyor. Planlamayı düzgün yapıp paraya iyi yönettik. Yüreğir halkının bir kuruşunu bile boşa harcamadık. Yüreğir bu sayede kalıcı eserlere kavuştu. Şu anda 'de ender borçsuz belediyelerden biriyiz'' dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖDÜLLÜ

Her gün ayrı bir mahallede esnafları gezdiklerini, taziye ziyaretleri yapıp , nikah merasimlerine katıldığını belirten Çelikcan, ilçede Türkiye'ye örnek olacak belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini bir çok projeden ödül aldıklarını belirtti. Başkan Mahmut Çelikcan, ''Evde bakım hizmetleri ile bu güne kadar 10 bin yaşlı vatandaşımızı evinde ziyaret ettik.
Bakımları ve ihtiyaçlarına yardımcı olduk. 20 bin yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret edip anne sütünün önemini anlatan kitapçık ve broşür dağıtıyoruz. Çeşitli hediyeler veriyoruz" dedi.

YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Başkan Çelikcan, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak hizmete açtığımız engelli koordinasyon merkezi ile onları sosyal hayata kazandırıyoruz.
Belli bir makama gelen herkes bulunduğu makamın hakkını vermek zorundadır.
Ben Adana'da doğdum ve büyüdüm.
Bizim amacımız doğup büyüdüğüm yere bir şeyler kazandırma yönündedir.
Seçildiğimiz günden bu yana Yüreğir'i kalkındırmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yüreğir birçok ilklerle tanıştı. Yüreğir'e sayısız kalıcı eserler kazandırdık. Vatandaşımızın ni artırmak istiyoruz" dedi.

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