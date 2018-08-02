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Büyükşehir’den bir şaheser

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Büyükşehir’den bir şaheser

? Büyükşehir Belediyesi şehrin vitrini konumundaki şehir girişlerinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında Havaalanı Kavşağına iki önemli tescilli ürünün anıtını dikti. tarafından Kahramanmaraş'a ait olduğu tescillenen Maraş Burma Bileziği ve Maraş Ceviz Oyma Çeyiz Sandığı'nın anıtı görenlerin beğenisini topluyor. Maraş Ceviz Oyma Çeyiz Sandığı ile Kahramanmaraş'ta Ceviz Oymacılığı mesleği ne dikkat çekilirken, sandık içerisine doldurulan altın lira ve üzerindeki Maraş Burma Bileziği Kahramanmaraş'ın kuyumculuk sektöründe de var olduğunu gösteriyor. Şehrin değerleri konusunda ciddi bir çalışma yaparak Türk Patent Enstitüsü'ne Büyükşehir Belediyesi ile değerleri yaşatıyor.

Sırrıberk ARSLAN

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Büyükşehir’den bir şaheser
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