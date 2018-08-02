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Çocuklar yüzme kursunu bitirdi

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Çocuklar yüzme kursunu bitirdi

'da ?Sarıçam Belediyesi tarafından açılan yüzme kursu tamamlandı. Kursu başarı tamamlayan ve yapılan yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları Başkan tarafından verildi. Bilal Uludağ, bu yıl ilk kez açtıkları yüzme kursuna ilginin fazla olmasının memnuniyet verici olduğunu ve toplamda 825 çocuğun eğitim alarak yüzmeyi öğrendiğini ifade etti.

BELEDİYE

Başkanı Bilal Uludağ, kursun 1 ay boyunca Sarıçamlı 7-14 yaş arası çocuklara Yavuz Sultan Selim, Orhangazi Gazi, , Sofulu Gültepe ve İncirlik Kemalpaşa Mahallelerindeki 5 ayrı yüzme havuzunda ücretsiz verildiğini de belirtti. Uludağ, "Sulama kanallarındaki boğulma olaylarının önüne geçmek için açtığımız kurslar büyük ilgi gördü" dedi.

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Çocuklar yüzme kursunu bitirdi
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