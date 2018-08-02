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Demirspor sağlık sponsorunu buldu

Mavi-lacivertli takımın yöneticileri Savaş Çokduygulu ve Tekin Taylancı, ile bir araya gelerek, anlaşmayı imzaladı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Demirspor sağlık sponsorunu buldu

1. Lig'de yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken ile arasında 1 yıllık sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı. Mavilacivertli takımın yöneticileri Savaş Çokduygulu ve Tekin Taylancı, Özel Hastanesi adına Özülkü Şirketler Grubu Başkan Vekili ile bir araya gelerek, anlaşmayı imzaladı. özel Adana Hastanesi'nin ve Adana genelinde kendini ispatlamış marka olduğunu ifade Tekin Taylancı ve Savaş Çokduygyulu, Adana Demirspor'a desteklerinden dolayı Özülkü ailesine teşekkür etti. Şule Özülkü ise "Adana Demirspor'a geçtiğimiz yıl da destek vermiştik bu yıl da sağlık konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Adana Demirspor'a sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

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Demirspor sağlık sponsorunu buldu
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