Demirspor sağlık sponsorunu buldu

Spor Toto 1. Lig'de yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor ile Özel Adana Hastanesi arasında 1 yıllık sağlık sponsorluğu anlaşması yapıldı. Mavilacivertli takımın yöneticileri Savaş Çokduygulu ve Tekin Taylancı, Özel Adana Hastanesi adına Özülkü Şirketler Grubu Başkan Vekili Şule Özülkü ile bir araya gelerek, anlaşmayı imzaladı. özel Adana Hastanesi'nin Türkiye ve Adana genelinde kendini ispatlamış marka olduğunu ifade Tekin Taylancı ve Savaş Çokduygyulu, Adana Demirspor'a desteklerinden dolayı Özülkü ailesine teşekkür etti. Şule Özülkü ise "Adana Demirspor'a geçtiğimiz yıl da destek vermiştik bu yıl da sağlık konusunda destek vermeyi sürdüreceğiz. Adana Demirspor'a sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

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