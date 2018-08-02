Drift ve lastik çekenlere ceza

Adana Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirdiği uygulamada drift yapan, lastik çeken ve tehlikeli araç kullanan motosiklet sürücülerine ceza yağdı. Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapılan şok uygulamada 58 araç durduruldu ve 85 şahsın sorgusu yapıldı. Uygulamada 6 motosiklet trafikten men edilirken motosiklet sürücülerine 15 bin 36 lira para cezası kesildi. Öte yandan Çukurova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda ise 145 şüpheli araç durdurulurken 302 kişinin ise sorgusu yapıldı. Ekipler Beyazevler Mahallesi'nde de çevreye rahatsız veren 4 hayat kadınına Kabahatler Kanunu'na göre para cezası yazdı. Emniyet yetkilileri, uygulamaların bundan sonra sürekli yapılacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU