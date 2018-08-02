Melih ABİ: Gürültü çıkaran motosiklet sürücülerine cezaya devam

Gece yarısı açık egzozuyla gürültü çıkaran motosiklet sürücüleriyle mücadele başlamış. Allah razı olsun! O neydi öyle gecenin bir yarısında… Uyuyan var, hasta var bebek var be! Beyinsizler! Görün gününüzü şimdi. Şimdi onlar düşünsün. Kimse bunları haklı çıkarmaya kalkmasın. Gece yarısı gürültü yapılmaz. Normal şartlarda motosikletini kullanana lafımız yok! Aman kontrolleri ihmal etmeyin kardeşim. Üstelik bu salaklar ana caddelerde ölüm yarışı yapıyorlar. Basın cezayı alçaklara.

BU NASIL MOTOSİKLET KULLANMA

Fotoğrafta görülen şu akılsıza bakın. Arkada kız çocuğu ayakta. Ben bakarken yüreğim ağzıma geliyor. Bu manyak çocuğunu resmen ölüme atıyor. Hadi kendini düşünmüyorsun çocuğu düşün çocuğu. O çocuk düşebilir. Başka bir araba çarpıp fırlatabilir. Her şey olur. Arkadan gelen araçların altında kalır. Böyle gidilir mi?