Nevzat Karazincir’e ziyaret

Adana
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi süren hakem ve antrenör Nevzat Karazincir
'i evinde ziyaret etti. Ataşbak'a Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel ve Voleybol Antrenörü Fehmi Gerdan eşlik etti. Ataşbak, "Nevzat Karazincir, kentimiz ve ülkemiz için sporda sağladığı başarılarla önemli bir değerdir. Onunla iftihar ediyoruz. Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına ve sporuna büyük katkısı olan ağabeyimiz Karazincir'in sağlığıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.