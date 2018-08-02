Şahinbey Ökkeş Böke ile devam dedi

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarına başladı. Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde yardımcı antrenör Ökkeş Böke ile sözleşme yeniledi.

BU KULÜBÜN EVLADI

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, yardımcı antrenör Ökkeş Böke ile yeniden sözleşme imzalandıklarını belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için ilk adımı eski milli takım antrenörü, Halil İbrahim Köprülü'yü takımın başına getirerek attık. Şimdide Ökkeş Böke hocamız ile sözleşme uzattık. Ökkeş kardeşimiz bizim kulübümüzün evladı" dedi.