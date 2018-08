Sosyal medyada tanışıp pazarda buluştular

Gaziantep'te, sosyal medyada bir araya gelen çoğu üniversite mezunu kadınlar, yıllardır takıdan örgüye kadar büyük bir emekle hazırladıkları ürünlerini artık cumartesi günleri kurulan pazarda sergiliyor. 6 aydır her hafta pazarda stant kuran kadınlar, yanlarında getirdikleri çocuklarından da destek alıyor.

İŞİNİ BIRAKTI

Sosyal medyadaki "Üreten Kadın Güçlü Kadın" sayfasının yöneticisi Hatice Aydın, sağlık teknisyeni olduğunu belirterek, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri tanıtmak için sosyal medyayı kullandığını anlattı. Hobilerini değerlendirmek istediğini ifade eden Aydın, "9 yıllık iş hayatımı bıraktım. Evde oturmak bana göre değildi" dedi. Aydın, "Sosyal medya üzerinden insanların buluşmalarını gördüm. 'Bunu ben niye yapmayayım?' dedim. Gaziantep'te de bu gerekliydi. Kendim hobilerle uğraşıyordum, üretmeyi de seviyorum. Hobilerimi değerlendirerek sosyal bir çevreye açılmak istedim. Sosyal medya üzerinden 'Üreten Kadın Güçlü Kadın' diye bir sayfa kurdum" diye konuştu.

TOPLAM 20 KİŞİLER

Aydın, kadınların el emeği ürünlerini sayfasında yayınlamaya başladığını belirterek, bir süre sonra ürünlerin sahibi kadınlarla yüz yüze görüşmeye başladıklarını kaydetti. Uzun çabalar sonucunda pazarda toplanmaya başladıklarına dikkati çeken Aydın, "Her hafta cumartesi Emek Pazarı'nda Gaziantep'e hitap etmeye çalışıyoruz. Şu an 20 kişiyiz. Sayımızı her gün artırıyoruz" dedi.

BONCUK İŞLEMELERİ, İĞNE OYALARI

"Ben bu kararı aldığımda eşim destek oldu" diyen Aydın, "Çünkü sosyalleşmemi, arkadaş ortamına girmemi istedi. Çoğu arkadaşımızın eşleri ilk başlarda yargıladı. 'Senin ihtiyacın.' yok dedi. Sonra ortamı görünce her hafta bize yardımcı oluyorlar. Ben kokulu taş, yeşeren kalemler üzerine çalışmalar yapıyorum. Takı, boncuk işlemeleri, iğne oyaları, amigurumi bebekler yapanlar, gecelik, sabahlık dikenler, keçeden, kütükten aksesuar yapan arkadaşlarımız var" dedi.