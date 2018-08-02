Toros kaplanı sona yaklaştı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Bolu Termal'de sürdürdüğü üçüncü etap kampında sona yaklaştı. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı ekip taktik idmanı yaptı. Teknik adam Arslan, 35 günlük kampın yarın sona ereceğini belirterek, "6 Ağustos Pazartesi günü akşam Osman Yereşen Tesisleri'nde toplanacağız" dedi.

4. HAZIRLIK MAÇI

ÇOK verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Cihat Arslan, "Dördüncü hazırlık maçımızı bugün 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağız. Bu karşılaşmada kadromuzu oluşturmak istiyoruz. Bunun için tüm oyuncularıma büyük iş düşüyor. Önümüzde zorlu bir maraton olacak. Başarılı bir şekilde ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

RAKİBİMİZİN DURUMUNU BİLİYORUZ

LIGIN ilk haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Arslan, "Rakibimiz zorlu bir süreçten geçti. Herşeye rağmen sahaya onbir kişi çıkacaklar. Bunun için gerekli önlemleri şimdiden almaya başladık. Taraftarımızın huzurunda ilk 90 dakikayı galibiyetle kapatmak için mücadele edeceğiz" dedi.