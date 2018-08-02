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Yakın doğu’da ve animasyon bölümü açıldı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Yakın doğu’da çizgi film ve animasyon bölümü açıldı
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayı ile dört yıllık Türkçe lisans programı ve Animasyon Bölümü açıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne %100, %75 ve %50 burslu olmak üzere toplamda 30 öğrenci kabul edileceği belirtildi. Son yıllarda giderek artan, bir sektör ve iş alanı haline gelen Çizgi Film ve Animasyon Yapımcılığı alanındaki ihtiyacı göz önünde bulunduran , sektördeki ihtiyacın nitelik ve nicelik olarak karşılanabilmesi ile bu alanda duyulan eksiklikleri kapatmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrencilerin 8 dönem boyunca 19'u teorik, 31'i uygulamalı olmak üzere toplam 50 ders alacağı bölümde desen, karakter tasarımı, 2B-3B Canlandırma teknikleri, kurgu, görsel tasarım, illüstrasyon, grafik, çizgi film ve animasyon gibi derslerin yanı sıra projestaj odaklı uygulamalar da yer alacak.
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