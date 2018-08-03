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lı taksicilerden şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Adanalı taksicilerden şehit ailelerine ücretsiz hizmet
ADANA'DA taksici 6 arkadaş şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Taksilerinin arka camına, 'Şehit ailelerine ücretsizdir' yazan şoförler, tüm meslektaşlarından da aynı davranışı beklediklerini söyledi. Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda cep duraklarda taksicilik yapan 6 arkadaş, aldıkları kararla şehit ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen taksiciler, tüm ülkede bu uygulamanın hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu. 7 yıldır taksicilik yapan Keramettin Çevik (47), 6 arkadaşın da bu karardan memnun olduğunu ve ihtiyacı olan şehit yakınları aradığında mesafe tanımadan sorgusuz sualsiz hizmet verdiklerini belirtti.
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Adanalı taksicilerden şehit ailelerine ücretsiz hizmet
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