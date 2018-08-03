Aşk üçgeni davası kasım ayına ertelendi

ADANA'DA
aşk üçgeninde cinayete kurban giden Serdar Ağırağaç'ın katil zanlısı olarak suçlanan sevgilisi Emine Tunç, onun yeni sevgilisi Nihat Yıldırım ile olayı adı karışan 12 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Nihat Yıldırım'ın tahliye, azmettiricilikle suçlanan Emine Tunç'un ise ev hapsinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma, kasım ayına ertelendi.
AŞK ÜÇGENİ
Serdar Ağırağaç, 3 Aralık 2017 günü öldürüldü. Olayla ilgili 14 kişiden 4'ü tutuklandı. Aralarında Emine'nin boşandığı kocası azmettirici Osman Çiftçi'nin de olduğu 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcı, 14 şüpheliye dava açtı. İddianamede ev hapsi verilen 2 çocuklu Emine Tunç'un, Osman Tunç'la evli iken Serdar Ağırağaç'la ilişki yaşamaya başladığının altı çizildi. Eşinden boşandıktan sonra Serdar Ağırağaç'la ilişkisini bitiren Emine, bu kez de evli Nihat Yıldırım ile yaşamaya başladı. İddialara göre Serdar Ağırağaç, eski sevgilisiyle yeniden birlikte olmak istedi. Bunu yaparken kadın üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı. Emine, eski kocası Osman ve sevgilisi Nihat, Serdar'dan kurtulmaya karar verdi. Serdar Ağırağaç öldürüldü. Adana
10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada tutuklu sanık Nihat Yıldırım ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söyleyen Nihat Yıldırım'ın dışındaki sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Suça sürüklenen çocuk, S.B. ölenin Yıldırım'a küfür ettiğini onunda Serdar'ı öldürdüğünü, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. Mahkeme Yıldırım'ın tahliye, Emine Tunç'un ise adli ev hapsinin kaldırılması talebeni reddederek duruşmayı erteledi.