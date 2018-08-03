“Böyle giderse öleceğiz”

Hatay
'ın Belen ilçesinde açık bir şekilde dereye akan kanalizasyon, çevre halkının tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, kanalizasyonun aktığı dereden çocukların hastalandığını, hayvanlarının öldüğünü, bahçedeki ağaçlarının kuruduğunu belirterek, "Yetkililerin acilen bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Çocuklarımız hastalanacak" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
"SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR"
Derenin geçtiği Karapelit Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Burhan Pembeci, "Daha önce pırıl pırıl akan sularımızda şimdi maalesef piknik akıyor. Bizler 5 – 6 aile burada yaşıyoruz. Bütün köyümüzün arazileri, bahçesi buradan sulanıyor. Hayvanlarımız bu sudan içiyor ve telef oluyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Perişan bir haldeyiz. Gözgöre göre sağlımızla oynuyorlar" diye konuştu.
"BÜYÜKŞEHİR SINIFTA KALDI"
Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından altyapı bağlantılarının yapılmadığını belirten Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu da, "Şu an mikrop yuvasını içindeyiz. Yaklaşık 1,5 yıldır manzara böyle. Şu anda bırakın elimizi yıkamayı, çizmeyle geçecek üstüne basacak durumda değiliz. Bu milleti burada bu mikrop yuvasının içinde yaşamaya mahkum ediyorlar. Biran önce buna çözüm bulmaları gerekir HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesi sınıfta kaldı" dedi.