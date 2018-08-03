Çukurova Üniversitesi akreditede öncü oldu

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Türkiye'de sayıları 200'ü aşan üniversite arasında ilk 15 Araştırma Üniversitesi arasına girmeyi başaran Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), uluslararasılaşma misyonunu ve akredite olma süreçlerini hızla tamamlıyor. Daha önce akredite olan Tıp Fakültesi, bu yıl yeniden reakredite olurken üniversitede bu alanda öncülüğünü sürdürüyor.ÇÜ Tıp Fakültesi'nin anabilim dalları da, birer birer akreditasyon için organize oluyor. Bu kapsamda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı akredite oldu. Akreditasyon Belgesi için tören düzenlendi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, "Amacımız tüm fakülte ve tüm programların akreditasyon sertifikasına sahip olması" dedi.ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamında düzenlenen törenle, beş yıl süreyle geçerli olacak "Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi", Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel ve TPRECD Yeterlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz'a takdim edildi.