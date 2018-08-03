UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Kahramanmaraş
'ın "Edebiyat Şehri" çalışmalarına ilişkin, "Hem yazılı hem de sözlü edebiyatıyla Kahramanmaraş zengin bir yer. Yeter ki bunu uluslararası toplumla paylaşabilecek altyapıyı oluşturalım." dedi. Kahramanmaraş'ın UNESCO'ya, Edebiyat Şehri olma yolunda yaptığı adaylık başvurusu üzerine bilgi paylaşımı için kente gelen Oğuz ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u ziyaret etti.
EDEBİYAT ZENGİNİ
Oğuz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na girebilmek için 7 ana temadan birini seçmiş olması gerektiğini belirtti. Kahramanmaraş'ın edebiyat açısından önemine dikkat çeken Oğuz, "Kahramanmaraş, edebiyat açısından son derece güçlü bir tarihe sahip. Güçlü geçmişi, geleneği ve tarihi, geleceğe ve gelecek kuşaklara bir edebiyat şehri olarak nasıl anlatabiliriz, aktarabiliriz ve nasıl kurgulayabiliriz? Bunlara ilişkin hazırlıklar var. Bu hazırlıkları büyükşehir belediyemiz yapıyor" dedi.
SANAT ŞEHRİ
Kahramanmaraş'ta önemli olanın, edebiyat şehri olmaya karar vermek olduğunu ifade eden Oğuz, edebiyat şehrinin aynı zamanda sanat şehri olmak, sözel bir sanatın şehri olmak anlamına geldiğini belirterek, "Somut olmayan tarafı, çok güçlü bir alanı seçiyorsunuz demektir. Çok fazla dünya dillerine, kültürlerine, metinlerinizi, eserlerinizi, anlatabilmeniz ve aktarabilmeniz gerekiyor" diye konuştu.