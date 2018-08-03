Melih ABİ: Atatürk’ün heykeli biraz daha yüksek olmalı

Karataş'tan iki şikayet aldım.
Biri Atatürk
heykeli ile ilgili.
Heykel dikerken değerlere de dikkat etmeliyiz.
Abdulkadir Kaçar, "Karataş'ın içindeki parka Atatürk heykeli koymuşlar.
Sanki parkta yürüyormuş gibi görünüyor.
Biraz yüksek yapılsa olmaz mı?
Bana göre bu yapılan saygısızlık.
Heykeli kentin girişinde yüksek bir yere yerleştirin" diyor.
İkincisi ise antik döneme ait bir bronz heykel.
İlçede ilk ışıkların göbeğine konmuş.
Kim olduğu belli değil.
Bir yazı ile insanların merakı giderilir.
Başkan Boğaçhan Ünal belki biliyor olabilir, ya dışarıdan gelenler!
İki heykel de iş olsun diye konulmuş gibi duruyor.
İş olsun diye iş yapma kardeşim…
Gereğini yap!