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SANKO’dan üniversite öğrencilerine destek

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
SANKO’dan üniversite öğrencilerine destek
SANKO Üniversitesi'nde 30 Temmuz'da başlayan Tercih ve Tanıtım Günleri, 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Tanıtım ofisinde öğrencilerin yanı sıra, velilere de tercih ve meslek seçimine yönelik rehberlik hizmeti veriliyor. 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.
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SANKO’dan üniversite öğrencilerine destek
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