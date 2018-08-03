SANKO’dan üniversite öğrencilerine destek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde 30 Temmuz'da başlayan Tercih ve Tanıtım Günleri, 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Tanıtım ofisinde öğrencilerin yanı sıra, velilere de tercih ve meslek seçimine yönelik rehberlik hizmeti veriliyor. 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.