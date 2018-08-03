Sırrıberk ARSLAN: Kahpeler

Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkacak cesaretleri olmadığı için fare gibi saklandıkları, mağaralardan kafalarını bile çıkaramayan alçaklar üç gün önce bir Mehmetçiğimizin eşini ve 9 yaşındaki yavrusuna saldırarak şehit ettiler.
Ses getirmek için çoluk, çocuk, öğretmen, itfaiyeci, kepçe operatörü, asker, polis kısacası insanlığa bu tür saldırılar yaparak kırsalda hareket insiyatifi elde etmeye yeltenen aşağılık kan emici alçakların yaptıkları elbette bundan önce olduğu gibi bundan sonrada cezasız kalmayacak.
Bu milletin ve onun bağrından yetişmiş güvenlik güçlerimizle, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğiz ve teröre boyun eğmedik asla da eğmeyeceğiz.
İt sürüsü PKK'daki son it etkisiz hale gelene dek mücadelemiz sürecek.
Biz ki şehit oldukça çoğalan, şehit oldukça birbiriyle kenetlenen, bayrama, düğüne gider gibi şehit olmaya giden bir milletiz.
Ey alçak kan emici şerefsizler ile onların siyasi ve STK'daki destekçileri biz bütün şehitlerimizle cennette buluşacağız.
Amma bu cennet vatanı da size yar etmedik.
Etmeyeceğiz.
Döktüğünüz kanda boğulacaksınız.
Dinleyin bu köpeklere destek olanlar siz bir 'kadına' tuzak kurup, uzaktan saldıracak kadar;
KORKAKSINIZ.
9 aylık 'Bebeğimizin'
hayatına son verecek kadar;
NAMERTSİNİZ.
Bebek
li bir anneye saldırıp onları katledebilecek kadar şe-refsiz- leşenler, teröre, teröriste, terörden beslenene, teröristlerle işbirliği yapana lanet olsun.
PKK
ve tüm destekçileri kana doymayan zalimler sürüsüdür, onları insan yerine koymaya çalışan siyasi kanadına destek olanlar da onlardan daha fazla alçaktır.
'İnsan hakları'
, 'Özgürlükler'
diye havlayanlar neredesiniz?
Türkiye
'de şehir merkezlerinde fistanla dolaşan kancıklar, Kandil'de sıkışan hainler, Afrin'de leş olan kahpeler, sivilleri hem de bir anne ve 9 aylık yavrusunu katledecek kadar namussuzsunuz.
Bebek katilisiniz!
Katilsiniz!
Cinayet şebekesisiniz!
Daha bu dünyada anısı bile olmamış bebeğimizin bile karşısına çıkamayacak kadar kahpe olan caniler sizin ve destekçilerinizle mücadelemiz bitmedi bitmeyecek.
Bu toprakların ekmeğini yiyip suyunu içen, milletin vergisiyle maaş alıp millete dil uzatıp askerini, polisini, öğretmenini, sivil vatandaşını şehit edenler kadar onların destekçileri hainler bilin ki Allah şahit ki sizlere cehennem haktır.
Hiçbir hakaret küfür sizin içinizdeki pisliği kahpeliği anlatamaz, tarif edemez, ama kökünüz kurusun ne diyeyim.
Soyunuz, sopunuz kıvrana kıvrana geberir inşallah.
Kansız köpekler.
Rabbim kahraman Mehmetçiğimize ve milletimize dayanma gücü versin.