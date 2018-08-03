Son 11 ay içinde 987 kişi tutuklandı

ADANA'DA
polis, son 11 ayda düzenlediği operasyonlarda, 1 ton 583 kilogram esrar, 465 kilogram eroin, 1 milyon 732 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 38 gram kokain ele geçirdi, gözaltına alınan 4 bin 418 kişiden 987'si tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Emniyet Müdürü Selami Yıldız' Uyuşturucu bütün pisliklerin, bütün suçların ortaya çıkmasının nedenidir. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlıkla sürecek" dedi.
"ADANALILARA TEŞEKKÜR EDERİM"
Merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret eden Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sohbet edip birlikte çay içti. Vatandaşlarla uyuşturucu illetinden bahseden Yıldız, kendilerine bu konuda destek olan Adana
lılara da teşekkür etti. Göreve geldiği günden bugüne kadar uyuşturucu tacirlerine büyük darbeler vurduklarının altını çizen Yıldız, "Yaptığımız operasyonlar sonucunda 987 torbacı cezaevine konuldu" diye konuştu.
"MÜCADELEYE DEVAM"
Uyuşturucunun bütün pisliklerin yuvası olduğunu, sloganlarının "Gençliğimizi geleceğimizi uyuşturucu tacirlerine çaldırmayacağız" diyen Yıldız, "Çünkü terör grupları da bunlardan besleniyor. Biz uyuşturucuyla mücadele ederken aynı zamanda terörle de mücadele ediyoruz. Suç grupları, organize suç çeteleri de uyuşturucudan besleniyorlar. Hep birlikte sizlerin desteği ile bu İlletten çocuklarımızı, gençlerimizi kurtaracağız. Amansız mücadelemiz sonuna kadar sürecek" şeklinde konuştu.