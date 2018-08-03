Tonlarca sahte şampuan ve deterjan ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen operasyonda 28 ton 188 kilogram sahte şampuan, 1 ton 780 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü, "Markaların Korunması Hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Merkez Seyhan ilçesinde iki ayrı adrese yaptığı operasyonda 28 ton 188 kilogram şampuan, 1 ton 780 kilogram deterjan ve 69 bin 275 şişe, kapak, etiket ve poşet ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 11 milyon 600 bin lira olduğu kaydedildi.