Toplu taşıma ücretlerine zam yok!

ADANA
Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos'tan itibaren özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda paralı binişlere son verilip, Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartlarıyla toplu taşıma uygulamasına geçilmesinin ardından ortaya atılan zam iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu. Adana
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma ücret tarifelerinin belirlendiği 16 Ağustos 2017 tarihinden bu yana mazot fiyatlarında yüzde 24,94 oranında zam gelmesine rağmen, bir yıl önceki ücretlerin geçerli olduğunu bildirdi.