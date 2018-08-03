Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toplu taşıma ücretlerine zam yok!

Toplu taşıma ücretlerine zam yok!

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Toplu taşıma ücretlerine zam yok!
ADANA Büyükşehir Belediyesi, 1 Ağustos'tan itibaren özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda paralı binişlere son verilip, Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartlarıyla toplu taşıma uygulamasına geçilmesinin ardından ortaya atılan zam iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma ücret tarifelerinin belirlendiği 16 Ağustos 2017 tarihinden bu yana mazot fiyatlarında yüzde 24,94 oranında zam gelmesine rağmen, bir yıl önceki ücretlerin geçerli olduğunu bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toplu taşıma ücretlerine zam yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN