Zirvede şenlik var

BUGÜN NELER OLDU

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nin kırsalında bulunan Amanos Dağları'nın zirvesindeki Şıhyurdu Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenen "Yayla Şenliği" yoğun bir katılımla gerçekleşti. Düzenlenen birbirinden eğlenceli yarışmalar ve sunumlarla katılımcılar yeşilin ve mavinin buluştuğu noktada keyifli zaman geçirdi. Kapısuyu Mahalle Muhtarı Hanifi Söker, amaçlarının yöre halkı arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak ve sağlam köprüler oluşturmak olduğunu söyledi. Yöresel ürünler sunulduğu buluşmada mehteran konseriyle coşku doruğa ulaştı. Şenlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.