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533. güreşleri yarın başlıyor

’nın ’nda yarın gerçekleştirilecek güreşlere 950 sporcu katılacak

Giriş Tarihi: 4.8.2018
533. Kızıldağ Karakucak güreşleri yarın başlıyor
ile Karaisalı Belediyesinin iş birliğinde organize edilen 533. Güreşleri 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. Karaisalı ilçesi 'nda büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 29 sıklette gerçekleştirilecek güreşlere 950 sporcu katılacak. TOPLAM 71 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyonda, başpehlivanlığı kazanan sporcu, 10 bin lira ödülün yanı sıra 1 kilogramlık 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Güreşleri izlemek isteyen vatandaşlar için Adana Büyükşehir Belediyesi, pazar günü 07.00-09.00 saatlerinde İstasyon Meydanı'ndan Kızıldağ Yaylası'na ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek.
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