533. Kızıldağ Karakucak güreşleri yarın başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi
ile Karaisalı Belediyesinin iş birliğinde organize edilen 533. Kızıldağ Karakucak
Güreşleri 5 Ağustos Pazar günü yapılacak. Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası
'nda büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde 29 sıklette gerçekleştirilecek güreşlere 950 sporcu katılacak. TOPLAM
71 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyonda, başpehlivanlığı kazanan sporcu, 10 bin lira ödülün yanı sıra 1 kilogramlık 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Güreşleri izlemek isteyen vatandaşlar için Adana Büyükşehir Belediyesi
, pazar günü 07.00-09.00 saatlerinde İstasyon Meydanı
'ndan Kızıldağ Yaylası
'na ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek.