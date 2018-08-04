Adanalıların kanyon keyfi

Adana
'da
sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için semt havuzları ya da sahillere giderken, bazı vatandaşlar da kanyonların serin sularını tercih ediyor. Spor kulübü üyeleri Mersin
'in Tarsus ilçesi Kadıncık vadisi Cabbarburnu kanyonunda düzenlediği doğa yürüyüşüne 60 doğasever katıldı. Cabbarburnu kanyonu Karageçit çayında su içi geçişler yaparak 6 kilometre yürüyen doğa severler soğuk suda serinlemenin ve kanyon içinde yürümenin keyfini çıkardı. Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Yöre halkı dışında pek bilinmeyen bölgede yaz sıcaklarında kaçıp serinlemek ve doğada vakit geçirmek için konyonlar oldukça talep görmektedir. Keşfetmek ve doğada serinlemek doğa yürüyüşü sevenlerin vazgeçilmezi oldu" dedi.