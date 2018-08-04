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Cezaevi personeli 75 ünite kan bağışladı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Cezaevi personeli 75 ünite kan bağışladı
T Tipi Kapalı- Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hatay T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, kurumda görevli infaz koruma memurları, Kampüs Ceza İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığında görevli komutan ve askerlerin destek ve katılımı ile 75 ünite kan bağışı yapıldı. Ceza infaz kurumunda geleneksel olarak sürdürülen kan bağışının periyodik aralıklarla devam etmesi hedefleniyor. Kızılay İskenderun Kan Merkezi Bağışçı Kazanım Uzmanı Hilal Ayas, persone kan bağışı öncesinde brifing verdi. Brifingde kan bağışının ne olduğu, önemi, yılda kaç kez kan bağışı yapılabileceği, hangi hastalıklara sahip kişilerin kan bağışında bulunamayacağını anlatan Hilal Ayas, soruları da cevaplandırdı.
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Cezaevi personeli 75 ünite kan bağışladı
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