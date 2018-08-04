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Dragon Çayı’nda çevre katliamı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Dragon Çayı’nda çevre katliamı
'in Anamur ilçesinin doğa harikası olarak bilinen Dragon Çayı'nda çevre kirliliği yaşanıyor. İlçede yapımı süren bazı inşaatlarının moloz yığınları, muz seralarından kesilen çürümüş ağaçlar ile muz serası yapılırken düzenlenen toprağın ot, ağaç ve dal atıkları sabah erken saatlerde kamyonlarla Dragon Çayı'na atılıyor. Bu durum çevreciler tarafından büyük tepkiye neden oluyor. Zaman zaman olaya müdahale eden çevreciler, "Dragon Çayı'na yapılan bu durum gerçekten bizleri çok üzüyor. Yetkililerin bir an önce bu duruma el koymasını istiyoruz" dediler.
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Dragon Çayı’nda çevre katliamı
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