Erhan ÖZMEN: Al papazı ver papazı mı olacak?

Doları 5 liranın üstüne çıkaran, borsayı yüzde 2 gerileten ABD
– Türkiye
krizi ni çözmek için papazı serbest mi bırakacağız? Pazarlık yapıp al papazı ver Pensilvanyalı papazı mı diyeceğiz?
Yoksa bu işi diplomasi ile mi çözeceğiz? Trump
'a göre bakanlarımız ciddi insan hakları ihlali yapmış. O yüzden yaptırım uygulanmasına karar vermiş. Hani biz sizinle müttefiktik. İyi de bu yaptığınız müttefikliğin doğasına aykırı. Ne dedi Sayın Adalet Bakanımız Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı." Bu düş 80 milyonun düşüdür. Bu düştür bizi her daim güçlü kılan, ayakta tutan. Biz o sizin sözde insan hakları savunuculuğunuzun aksine gerçekten, yürekten sizin ve bizim halklarımızın insani haklarını gözetiyoruz ve o nedenle bu krizin akıl teri ile çözülmesini istiyoruz.
Rusya Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa'nın dediği gibi, Amerika
'nın ABD dolarından daha iyi müttefiki yok. Türkiye ABD'nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. Türkiye ve Amerika arasındaki bu krizin yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde siyaset, ekonomi ve askeri alandaki işbirliklerimizin zarar görmesi işten bile değil.