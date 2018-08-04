Fabrika yöneticilerine seminer

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Tarsus'taözel bir hastanede görev yapan Klinik Psikolog Seçil Bozkurt, Çukurova Kağıt ve Ambalaj firmasının tesislerinde çalışan orta ve üst kademe yöneticilere 'stres ve stresle baş etme' konulu bir seminer verdi. Bozkurt seminere "Stresle baş etmek için öncelikle, günlük hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Stresi ve buna yol açan etkenleri 'yok' saymak, stresin artarak devamlılığını sürdürmesine neden oluyor" dedi. Seçil Bozkurt, özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanların hayatının, iş hayatının yoğunluğu, trafik sıkışıklığı, güvenlik kaygısı ve geçim sıkıntısı gibi rutinleşmiş stres kaynaklarıyla çevrili olduğunu kaydetti. Bunların birçoğunun ortadan kaldırılmasının neredeyse imkansız olduğunu belirten Bozkurt, "Bu gerçeklerin ve yol açtıkları stresin varlığını kabul etmek, stresle baş etmenin en önemli ayağını oluşturuyor. Kabullenmenin ardından 'Stres kaynağını ortadan kaldıramıyorsam, kendimi koruma yöntemi geliştirmeliyim' düşüncesiyle hareket etmek gerekiyor" diye konuştu.