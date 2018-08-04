Final’in şampiyonları

Adana
Final Okulları, Türkiye genelinde göstermiş olduğu başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre, Adana Final Okulları Fen Lisesi Öğrencisi Rıdvan Şakir, 2018 YKS'de büyük bir başarı göstererek Türkiye 3.'sü ve Adana 1.'si oldu.
ÜST ÜSTE BAŞARI
Sıralamada Arda Ünsal Türkiye 21.'si Adana 2.'si, Beyza Albayrak Türkiye 22.'si Adana 3.'sü oldu. Ayrıca, Erdoğan Buğra Çaylaklı, Alper Sarı, Hüseyin Taşkın ilk yüze girmeyi başardı. Atahan Terlemez, Ali Erkayıran, Can Alp, Ahmet Yıldırım, Bora Zeytinoğlu, İrem Durur, Utkan Kılıç, Ozan Başaran, Ece Önder, Merve Mencek, Taha Kaya, Beyza Şimşek ilk beş yüzdeki yerini aldı.
İLK BİNE GİRDİLER
Kemal Sağır, İbrahim Gürbüzeli, Nurullah Kaba, Deniz Karaytuğ, Cennet Şafak, Ömer Başaran ve Barkın Keskin de Türkiye sıralamasında ilk bine giren öğrenciler oldu. Eğitimdeki 38 yıllık deneyimini donanımlı kadrosu ile birleştiren, yeni sınav sistemine hızlı bir şekilde uyum sağlayan Adana Final Okulları, ilk 10'da 4, ilk 50'de 10, ilk 100'de 16, ilk 1000'de 84 derece ile her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarıya imza attı.
GURUR DUYUYORUZ
Başarının bir geleneğe dönüştüğü Final'de, akademik, kültürel ve sportif faaliyetlerde hep daha iyisi için çalıştıklarını vurgulayan Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, okul yöneticileri ile bir araya gelerek Türkiye 3.'sü ve Adana 1.'si olan Fen Lisesi öğrencisi Rıdvan Şakir'i ve ailesini bu güzel başarıdan dolayı kutladı.