Futbolculara baklava ikram edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatay
spor'da taraftarlar antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti. Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde, antrenmanlarını sürdüren bordo-beyazlı takımı, taraftarı yalnız bırakmadı. Tesislerde antrenmanı izleyerek takımlarına moral veren Hatayspor 31 Asi Gençlik taraftar grubu, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu. AYRICA futbolcu Sinan Kurumuş'un da doğum gününü kutlayan taraftarlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hatayspor'a yeni sezonda başarı dileyen Hatayspor 31 Asi Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Songül Taşdelen, ellerinden geldiği kadar takıma destek olduklarını söyleyerek, "Hepimiz takımımızın başarısı için mücadele ediyoruz"
dedi.