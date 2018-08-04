Groseri reyonlarında büyük indirim fırsatı

BUGÜN NELER OLDU

Ağustosayı boyunca Groseri mağazalarında her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri belirli kategorilerde büyük indirim fırsatı sağlanıyor. 06-07- 08 Ağustos kaşar paket, 13-14-15 Ağustos hassas çamaşır deterjanları, 20-21-22 Ağustos çikolatalar, 27-28-29 Ağustos kağıt ürünleri-havlular o haftanın çıldıran kategorileri olarak dikkat çekiyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerde sanal market üzerinden de sipariş alınıyor. Groseri yetkilileri kampanya ve aktivitelerin sosyal medya adreslerinden takip edilebileceğini söyledi.