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Groseri reyonlarında büyük indirim fırsatı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Groseri reyonlarında büyük indirim fırsatı
Ağustos ayı boyunca Groseri mağazalarında her hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri belirli kategorilerde büyük indirim fırsatı sağlanıyor. 06-07- 08 Ağustos kaşar paket, 13-14-15 Ağustos hassas çamaşır deterjanları, 20-21-22 Ağustos çikolatalar, 27-28-29 Ağustos kağıt ürünleri-havlular o haftanın çıldıran kategorileri olarak dikkat çekiyor. 50 TL ve üzeri alışverişlerde sanal market üzerinden de sipariş alınıyor. Groseri yetkilileri kampanya ve aktivitelerin sosyal medya adreslerinden takip edilebileceğini söyledi.
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Groseri reyonlarında büyük indirim fırsatı
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