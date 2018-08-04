Hatay’da ciddi yatırımlar var Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hatay’da çok ciddi yatırımları olduğunu belirten Milletvekili Hüseyin Yayman, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz kentimize büyük yatırımlar yapıyor” dedi





İNSANI YAŞAT KI DEVLET YAŞASIN

AK Parti'nin baştan süre gelen, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle hareket ettiklerini belirten Yayman, yapacakları tüm hizmetleri biz duygusu ile yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Buna benzer bir istişare toplantısını yaklaşık 1 ay önce Kahramanmaraş'ta yaptıklarını hatırlatan Yayman, şöyle devam etti, "



SU HAYATTIR

"Su meselesi Hatay'ın en büyük sorunlarından biri. Su hayattır biliyorsunuz. Amik Ovası'nın suya olan hasretine son vereceğiz. Menzelet barajından, Tahtaköprü barajına gelen su 106 kilometrelik bir kanaldan geliyor. Bu kanalın 85 kilometresi betonarme. 20 kilometresi karasuyun yatağında, 5.5 kilometresi de tünelin içinde. Bu projenin bedeli ise tam 3 kat trilyon. Bu paraya bir suni nehir yapıldı. Kanalın eni 15 metre, derinliği ise 6 metre olan ve 106 kilometreden cazibeyle kendiliğinden akan bir su projesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da çok ciddi yatırımların olduğunu ve bu yatırımların başında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yatırımların geldiğini söyledi. Kırıkhan'da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Yayman, "Hatay'a dair bizim önemli projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi otobanın Belen'den Antakya'ya kadar uzanması. Daha sonra da Allah nasip ederse bu Otobanı bir kolunu Halep'e bir kolunu da Laskiye'ye götürmek gibi büyük bir hedefimiz var" dedi. Yayladağı Antakya ve Antakya-Altınözü yollarını acil olarak bitirmeleri gerektiğini belirten Yayman, "Hatay ile Gaziantep arası duble yol çalışması bizim için çok ama çok önemli. İnşallah bunları beraberce yapacağız. Sivil toplum Örgütleriyle, muhtarlarımızla, halkımızla çok değerli milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla yani devlet ve millet el ele vererek bu hizmetleri yapacağız."AK Parti'nin baştan süre gelen, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle hareket ettiklerini belirten Yayman, yapacakları tüm hizmetleri biz duygusu ile yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Buna benzer bir istişare toplantısını yaklaşık 1 ay önce Kahramanmaraş'ta yaptıklarını hatırlatan Yayman, şöyle devam etti, " Adana ile Kahramanmaraş DSİ Bölge müdürlerimiz ile muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle birlikle Türkoğlu'na gittik. Menzelet barajından Tahtaköprü Barajına su verilmesi meselesini konuştuk. O tarihte 31 Temmuz'da su akacak dedik ve aktı.""Su meselesi Hatay'ın en büyük sorunlarından biri. Su hayattır biliyorsunuz. Amik Ovası'nın suya olan hasretine son vereceğiz. Menzelet barajından, Tahtaköprü barajına gelen su 106 kilometrelik bir kanaldan geliyor. Bu kanalın 85 kilometresi betonarme. 20 kilometresi karasuyun yatağında, 5.5 kilometresi de tünelin içinde. Bu projenin bedeli ise tam 3 kat trilyon. Bu paraya bir suni nehir yapıldı. Kanalın eni 15 metre, derinliği ise 6 metre olan ve 106 kilometreden cazibeyle kendiliğinden akan bir su projesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."