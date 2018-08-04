Kamp finalini galibiyetle yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u 1-0 yendi. Kızılcahamam'da oynanan mücadelede karşılaşmanın tek golünü yeni transfer Batuhan Karadeniz kaydetti. Anderson Oliveria da 80. dakikada oyuna dahil oldu. LIG
heyecanını yaşayan mavilacivertli ekip iki günlük iznin ardından 5 Ağustos'ta Ankara'da toplanarak Karabükspor maçı hazırlıklarına yeniden başlayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, artık tüm hesapların lige göre yapıldığını belirterek, "Kampa geç başlamamıza rağmen çok verimli bir kampa dönemi geçirdik"
dedi.
ZOR GEÇECEK:
Karabükspor maçının çok zor geçeceğini belirten Kutlu, "Bunun bilincindeyiz. Ligde ilk maçlar her zaman zorlu geçer. Hedefimiz yeni kadromuzla heyecana galibiyetle başlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Maç gününe kadar çalışmalarımızı başkentte sürdüreceğiz. Ardından Karabük'e geçip maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.