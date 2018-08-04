KASKİ ile çevreci bir şehir yükseliyor

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Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç önderliğinde kente yapılan ve yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisleriyle çevreci ve modern bir şehir inşa ediyor. Gelecek nesillere daha temiz bir Kahramanmaraş bırakmak misyonuyla Ceyhan Havzasını kirleten unsurların ortadan kaldırılması amacıyla Kahramanmaraş'a 4 yılda 4 dev tesis kazandırıldı.Hizmete alınan Afşin, Türkoğlu, Pazarcık Atıksu Arıtma Tesislerinde koku, bulanıklık ve diğer fiziksel ve kimyasal arıtmanın yanı sıra azot ve fosfor giderimi ile mikro organizmalara karşı biyolojik arıtma yapılıyor. Tesislerde yer alan laboratuvarlarda tesise giren atık sular ile arıtılmış olarak tesisten çıkan sular rutin olarak gerekli analizleri yapılarak kontrol altında tutuluyor.Bölgenin en büyüğü olan Kahramanmaraş Atık Su Arıtma Tesisinde son teknoloji ekipmanlar ve ünitelerle ileri biyolojik seviyede arıtma yapılıyor. Bu arada atık su arıtma tesisi bulunmayan ilçelere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ceyhan Nehrinin kaynağı konumunda bulunan Elbistan İlçesinin atık sularının arıtılarak deşarj edilmesi için yürütülen Atık Su Arıtma Tesisi İhale çalışmalarında sona gelindi.