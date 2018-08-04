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Koray Ünlü İdmanyurdu’nda

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Koray Ünlü Mersin İdmanyurdu’nda
Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan İdmanyurdu'nda transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-Lacivertli ekip geçtiğimiz yıl Yenişehirspor'da forma giyen Koray Ünlü'yü 1 yıllığına transfer etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Halil Türer, transfer çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Takımın eski günlerine dönmesi için çaba harcadıklarını ifade eden Türer, yeni transfer Koray Ünlü'nün takıma katkı sağlayacak potansiyele sahip bir sporcu olduğunu kaydetti.
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Koray Ünlü Mersin İdmanyurdu’nda
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