Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Loğlaroğlu: Güneş ve sıcak havalara dikkat!

Loğlaroğlu: Güneş ve sıcak havalara dikkat!

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Loğlaroğlu: Güneş ve sıcak havalara dikkat!
Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu, "Güneş ve Sıcak Çarpması Kalıcı Hasar ve Ölüme neden olabilir" dedi. Sıcak ve Güneş çarpmasına dikkat çeken Dr. Loğlaroğlu, "Sıcak havalarda güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmek gerektiğini söyledi. Dr. Loğlaroğlu şunları söyledi, "Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile karakterize bir tablodur. Vücut ısısı 10-15 dakika içerisinde 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir." Dışarıda çalışması gerekenleri mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya çağıran Dr.Loğlaroğlu "Aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeli. Dışarıda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Loğlaroğlu: Güneş ve sıcak havalara dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN