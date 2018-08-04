Loğlaroğlu: Güneş ve sıcak havalara dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Erdemliİlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu, "Güneş ve Sıcak Çarpması Kalıcı Hasar ve Ölüme neden olabilir" dedi. Sıcak ve Güneş çarpmasına dikkat çeken Dr. Loğlaroğlu, "Sıcak havalarda güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmek gerektiğini söyledi. Dr. Loğlaroğlu şunları söyledi, "Aşırı sıcağa maruz kalma sonucu beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak vücut ısısının düşürülememesi ile karakterize bir tablodur. Vücut ısısı 10-15 dakika içerisinde 40-41 derecenin üstüne çıkabilir. Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir." Dışarıda çalışması gerekenleri mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya çağıran Dr.Loğlaroğlu "Aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeli. Dışarıda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır" dedi.