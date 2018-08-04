Mersin’de tombala operasyonu

Mersin
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Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin kumar oynatan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice Mahallesi'nde kumar oynatıldığını yönünde ihbar aldı ve harekete geçti. Sendika olarak açılan ve kumarhaneye dönüştürülen adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 600 tombala pulu, 1 kayıt cihazı, 1 monitör, 2 plazma, 2 projektör, 3 seyyar kamera, 424 tombala kağıdı, 1 kaşe ve çok sayıda para ele geçirildi. Operasyonda kumar oynatmak için yer ve imkan sağlayan sendika yetkilileri A.Ö. ve A.A. gözaltına alınırken, kumar oynayan 81 şahsa kabahatler kanununa göre toplamda 19 bin 89 TL idari para cezası uygulandı.