Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otostopçu kadınlara para cezası uygulandı

Otostopçu kadınlara para cezası uygulandı

’da otostop yaparak çevreye rahatsızlık veren 8 kadına, Kabahatler Kanununa göre 992 lira para cezası kesildi

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Otostopçu kadınlara para cezası uygulandı
'da otostop yaparak çevreye rahatsızlık veren kadınlara 992 lira para cezası verildi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak merkez Çukurova ilçesi Beyazevleri Mahallesinde yol kenarında fuhuş amaçlı otostop çeken kadınların olduğu ihbarında bulundu.

TOPLAM 8 KADINA
İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
ile mahalle bekçileri söz konusu bölgede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalar sonucunda 213 araç, 395 şahıs sorgulandı. 8 kadına fuhuş amaçlı otostop çektiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre 992 lira para cezası uygulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otostopçu kadınlara para cezası uygulandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN