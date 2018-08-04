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Tarihin su üstündeki mirasıyla yüzme keyfi Korykos Antik Kenti’nin en tanınan yapısı olan Kızkalesi, tarihi dokusu, kendine has yapısıyla dikkati çekerken, denizi, kumu ve güneşiyle de tatilcilerin vazgeçemediği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor

Giriş Tarihi: 4.8.2018