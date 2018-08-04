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sahaya indi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Tarsus Belediye sahaya indi
Amatör Süper Ligi ekiplerinden Tarsus Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına antrenör Murat Gündeş yönetimindeki ilk çalışmayla başladı. Faruk Sodan tesislerindeki antrenmanda, ısınma koşusunun ardından dar alanda pas çalışması yapan turkuazbeyazlı ekip, çalışmayı yine düşük tempodaki koşuyla tamamladı. TESISLERI ziyaret edip futbolculara hitap eden Asbaşkan Mehmet Bulut, "Bu lige yabancı değiliz. Bir kurum takımı olarak önce Tarsus'u ve daha sonra ise Belediye Başkanımız Şevket Can ile kulübümüzü temsil ettiğimizi unutmayalım. Oynadığımız futbol, sergilediğimiz centilmence tutum ve davranışlarla sizlerden örnek olmanızı istiyoruz. Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyoruz" dedi.
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Tarsus Belediye sahaya indi
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