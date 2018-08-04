Tarsus Belediye sahaya indi

Mersin
Amatör Süper Ligi ekiplerinden Tarsus Belediyespor
, yeni sezon hazırlıklarına antrenör Murat Gündeş
yönetimindeki ilk çalışmayla başladı. Faruk Sodan
tesislerindeki antrenmanda, ısınma koşusunun ardından dar alanda pas çalışması yapan turkuazbeyazlı ekip, çalışmayı yine düşük tempodaki koşuyla tamamladı. TESISLERI
ziyaret edip futbolculara hitap eden Asbaşkan Mehmet Bulut
, "Bu lige yabancı değiliz. Bir kurum takımı olarak önce Tarsus'u ve daha sonra ise Belediye Başkanımız Şevket Can
ile kulübümüzü temsil ettiğimizi unutmayalım. Oynadığımız futbol, sergilediğimiz centilmence tutum ve davranışlarla sizlerden örnek olmanızı istiyoruz.
Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyoruz" dedi.