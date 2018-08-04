Tarsus Belediye sahaya indi

BUGÜN NELER OLDU

Amatör Süper Ligi ekiplerinden, yeni sezon hazırlıklarına antrenöryönetimindeki ilk çalışmayla başladı.tesislerindeki antrenmanda, ısınma koşusunun ardından dar alanda pas çalışması yapan turkuazbeyazlı ekip, çalışmayı yine düşük tempodaki koşuyla tamamladı.ziyaret edip futbolculara hitap eden Asbaşkan, "Bu lige yabancı değiliz. Bir kurum takımı olarak önce Tarsus'u ve daha sonra ise Belediye Başkanımızile kulübümüzü temsil ettiğimizi unutmayalım.Kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyoruz" dedi.