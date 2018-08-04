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Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, depresyona dikkat çekti

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, depresyona dikkat çekti
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen Balıkçı, son yıllarda birçok faktöre bağlı artış gösteren ruhsal sağlık sorunları hakkında bilgiler verdi. "Depresyon, günümüzde en sık rastlanan ruhsal hastalıktır" diyen Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her yıl intihar nedeni ile gerçekleşen ölüm sayısının 800.000'in üzerinde olduğunu belirtti. Depresyonun günümüzde en sık karşılaşılan ruhsal sağlık sorunu olduğunu söyleyen Balıkçı, depresyondaki kişilerin duygu durumunda değişiklikler yaşandığını, mutsuzluk, güçsüzlük ve aktivasyonda azalma görüldüğünü kaydetti. Depresyon durumunun kronikleştiği zaman kalıcı hale gelebildiğini belirten Balıkçı, kontrol altına alınamayan depresyon durumunun intiharla sonuçlanabileceğini, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre her yıl intihar nedeni ile gerçekleşen ölüm sayısının 800 binin üzerinde olduğunu ifade etti.
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Yrd. Doç. Dr. Balıkçı, depresyona dikkat çekti
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