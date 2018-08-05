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ülkü gücü’nden Vali Demirtaş’a ziyaret

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Adana ülkü gücü’nden Vali Demirtaş’a ziyaret
amatör spor kulüplerinden Adana Ülkü Gücü Spor Kulübü Başkanı , antrenörler Abdullah Çalış, Ömür Özünal ve Volkan Yaşarer ile takım kaptanları Erkoç Ünver ve Neşat Memiş ile birlikte 'ı ziyaret etti. BAŞKAN Hüseyin Çalış, Vali Mahmut Demirtaş'a kulübün tarihçesi ve sportif faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kulüp yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve tüm sporculara başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, amatör spora yönelik desteklerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Vali Mahmut Demirtaş, yöneticilerde başarı dileklerini iletti.
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Adana ülkü gücü’nden Vali Demirtaş’a ziyaret
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