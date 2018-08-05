Adana ülkü gücü’nden Vali Demirtaş’a ziyaret

Adana
amatör spor kulüplerinden Adana Ülkü Gücü Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Çalış
, antrenörler Abdullah Çalış, Ömür Özünal ve Volkan Yaşarer ile takım kaptanları Erkoç Ünver ve Neşat Memiş ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş
'ı ziyaret etti. BAŞKAN
Hüseyin Çalış, Vali Mahmut Demirtaş'a kulübün tarihçesi ve sportif faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kulüp yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden ve tüm sporculara başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, amatör spora yönelik desteklerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Vali Mahmut Demirtaş, yöneticilerde başarı dileklerini iletti.