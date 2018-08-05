Akdeniz Mahallesi’ne çok amaçlı mahalle evi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan açılışlarını sürdürüyor. Yüreğirli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan, Akdeniz Mahallesinde çok amaçlı mahalle evinin açılışını meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi. Binanın hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çelikcan '' Hem borç ödedik hem de yatırım yaptık Bizler yapıyoruz, bunu koruyarak daha verimli bir şekilde kullanmak sizlere düşüyor.'' dedi.

23 ADET YAPILDI

Akdeniz Mahallesi Çok Amaçlı Mahalle Evinde vatandaşların her türlü etkinliklerini gerçekleştirebileceğini belirten Başkan Çelikcan ''Bu hizmet binası gibi 23 tane yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Burada vatandaşlarımız, mevlitlerini, taziyelerini yapabileceklerdir. Kadınlar kendi aralarında toplanıp her türlü etkinliklerini yapabileceklerdir. Yapılan hizmetler vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak içindir" diye konuştu.

SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELER

Yüreğir'in gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını belirten Başkan Çelikcan, ''Göreve geldiğimiz günden bu yana hem borç ödeyip hem yatırım yaptık. Yüreğir ve Adana ilklerle tanıştı. Sosyal ve kültürel projeleri hayata geçirerek belediyemizin ve devletimizin vatandaşların yanında olduğunu gösterdik" şeklinde konuştu.