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Asya belediye başkanları ’te toplanacak

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018
Asya belediye başkanları Gaziantep’te toplanacak
Asya Belediye Başkanları Forumu 5. Genel Kurul toplantısı, 30 Kasım- 1 Aralık 2018 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Toplanacak genel kurulda, Belediye Başkanı , Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanlığını resmen devralacak. Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Kurulu'na yönelik yürütülecek ortak çalışmaları içeren mutabakat antlaşması, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreter Vekili Goshtasb Mozafari tarafından imzalandı
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Asya belediye başkanları Gaziantep’te toplanacak
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