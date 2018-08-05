Asya belediye başkanları Gaziantep’te toplanacak

Asya Belediye Başkanları Forumu 5. Genel Kurul toplantısı, 30 Kasım- 1 Aralık 2018 tarihlerinde Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Toplanacak genel kurulda, Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin
, Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanlığını resmen devralacak. Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Kurulu'na yönelik yürütülecek ortak çalışmaları içeren mutabakat antlaşması, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreter Vekili Goshtasb Mozafari tarafından imzalandı