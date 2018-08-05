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: üç şart

kampını tamamlayarak Adana'ya dönen Adanaspor Elazığspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik adam de üç isim daha alacaklarını belirtti

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Cihat Arslan: üç transfer şart

1. Lig takımlarından Adanspor teknik direktörü , takıma 3 futbolcu edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni sezon kamp çalışmalarını 'da tamamlayan turuncubeyazlı ekipte teknik adam Arslan, "Ağır bir kamp dönemi geçirdik. Bazı mevkilerde oyuncumuz olmamasına rağmen istediğimiz şeyleri yapabildik. Sol bek ve santraforda eksiğiz. Bek olarak sol ayaklı oyuncumuz yok" dedi.

ACIMASIZ BİR LİG
ÇOK acımasız bir ligin başlayacağını ifade eden Arslan, "Güç dengesinin çok fazla arttığı bir lig. Bu sene çok yatırım yapan takımlar var. Daha hazır hale gelmemiz lazım. Eksiklerimizi görmek adına önemli bir maç ama 1 hafta içerisinde bu eksiklikleri giderebilir miyiz, sıkıntılı bir süreç. Ama olumlu tarafına bakarsanız bu ligde herkesi yenebilecek bir tarafımız var. ama ciddiye almazsak herkese de mağlup olabilecek bir tarafımız da olduğu kesin" diye konuştu.

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Cihat Arslan: üç transfer şart
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