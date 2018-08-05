Cihat Arslan: üç transfer şart

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanspor teknik direktörü Cihat Arslan, takıma 3 futbolcu transfer edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan turuncubeyazlı ekipte teknik adam Arslan, "Ağır bir kamp dönemi geçirdik. Bazı mevkilerde oyuncumuz olmamasına rağmen istediğimiz şeyleri yapabildik. Sol bek ve santraforda eksiğiz. Bek olarak sol ayaklı oyuncumuz yok" dedi.

ACIMASIZ BİR LİG

ÇOK acımasız bir ligin başlayacağını ifade eden Arslan, "Güç dengesinin çok fazla arttığı bir lig. Bu sene çok yatırım yapan takımlar var. Daha hazır hale gelmemiz lazım. Eksiklerimizi görmek adına önemli bir maç ama 1 hafta içerisinde bu eksiklikleri giderebilir miyiz, sıkıntılı bir süreç. Ama olumlu tarafına bakarsanız bu ligde herkesi yenebilecek bir tarafımız var. ama ciddiye almazsak herkese de mağlup olabilecek bir tarafımız da olduğu kesin" diye konuştu.