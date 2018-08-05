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’da salça sezonu başladı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Çukurova’da salça sezonu başladı
? yöresinde rağbet gören ve mutfağının vazgeçilmezi olan salça yapımında kullanılan kırmızıbiberlerin satışına başlandı. 'da salçalık biber satıcıları ekimlerin az olduğu için salça yapacak vatandaşların zaman kaybetmemesi konusunda uyardı. Biber satıcıları, sebze ve meyve halinde salçalık kırmızı biberlerin satışına başlanıldığını, hale talep edildiği kadar salçalık biber getirildiğini, ancak ekim alanının az olması sebebiyle artacak kilo fiyatından etkilenmek istemeyenlerin, erken davranmasını söyledi.
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Çukurova’da salça sezonu başladı
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