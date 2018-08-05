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makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Geri dönüşüm makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
'da? bir fabrikada makinesine düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıçam Mahallesi Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan 33 yaşındaki , henüz belirlenemeyen nedenle geri dönüşüm makinesine düştü. Olayı fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurarak 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aşikar'ın öldüğü belirlendi. Tesise gelen polis ekipleri ise çalışanların ifadesine başvurdu, delil toplama çalışması yaptı. Burak Aşikar'ın cesedi, incelemelerin ardından Adana Kurumu morguna gönderildi.
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