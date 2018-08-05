Judocu kızlardan büyük başarı

Türkiye Judo Federasyonu ve İzmir Karşıyaka Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Osmaniyeli judocu kızlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu'nu makamında ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 63 ilden 215 kulüp ve 1050 sporcu katıldı.

ŞAMPİYONADA

2006-2007 doğumlu sporcular, kiloya göre 10 kategoride mücadele etti. Her kategoride dereceye girenlere madalya verildi. Osmaniye adına müsabakalara katılan 24 kilo Minikler Kategorisinde Aybüke Özkan Türkiye 3'üncüsü olurken aynı kiloda Zeynep Çağlar Minikler Judo Türkiye 5'incisi olarak derce elde etti.

BAŞARILI

judocular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Loğoğlu'nu makamında ziyaret etti. Şampiyon sporcular ile sohbet eden il müdürü Loğoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporcuları ödüllendirdi. Loğoğlu, "Sizin gibi değerli sporcularımızdan isteğimiz çok çalışarak hedeflerinizi daha yükseklere taşımanızdır" dedi.