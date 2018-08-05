Şahinbey’de üç imza daha atıldı

Şahinbey
Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon transfer
çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan Şahinbey Belediye Gençlik
ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş, Sedat Kurt'un ardından Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile sözleşme yeniledi. kulüp Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile yeniden sözleşme imzalandıklarını ve bu oyuncularla şampiyonluğa yürüyeceklerini belirterek, "Takımızın yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını tamamlayarak lige hazır girmek istiyoruz. Sezona, yeni hoca ve yeni statta başlayacağız. Bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek, kupayı kulüp müzemize getirmek istiyoruz" dedi.