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Şahinbey’de üç imza daha atıldı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Şahinbey’de üç imza daha atıldı
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Önümüzde ki sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve bu doğrultuda transferler yapan ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş, Sedat Kurt'un ardından Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile sözleşme yeniledi. kulüp Başkanı Cuma Güzel, futbolcular Fatih Şentürk, Ali Budak ve Feyyaz Gözaçık ile yeniden sözleşme imzalandıklarını ve bu oyuncularla şampiyonluğa yürüyeceklerini belirterek, "Takımızın yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını tamamlayarak lige hazır girmek istiyoruz. Sezona, yeni hoca ve yeni statta başlayacağız. Bu sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek, kupayı kulüp müzemize getirmek istiyoruz" dedi.
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Şahinbey’de üç imza daha atıldı
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